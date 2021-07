LS그룹 연수원서 '토종꿀벌' 양봉하는 까닭

그룹 연수원 LS미래원, 안성시 농업기술센터와 함께 '토종꿀벌 육성 사업' 진행

LS미래원 內 토종꿀벌 40만 마리 양봉 부지 제공, 연간 60kg 토종꿀 수확

[아시아경제 김혜원 기자] LS그룹은 그룹 연수원인 LS미래원(경기도 안성시 소재)이 안성시 농업기술센터와 함께 지구생태 환경을 살리기 위한 토종꿀벌 육성 사업에 동참한다고 15일 밝혔다.

LS미래원은 최근 지구 온난화와 환경오염으로 전 세계에서 개체 수가 급감하고 있는 꿀벌 살리기의 중요성을 알리고, 지역 토종꿀벌 양봉 농가 지원을 위해 이번 사업에 참여하기로 했다.

LS는 LS미래원 내 유휴부지를 토종꿀벌 양봉 장소로 제공하며, 사업 운영은 지역 농가 살리기 차원에서 안성시 양봉전문가 단체인 한봉연구회가 진행한다.

꿀벌은 식물의 꽃과 꽃 사이를 다니며 수분(受粉)을 하는 곤충으로, 멸종될 경우 인간이 재배하는 주요 100대 작물의 70%가량이 없어질 수 있어 유엔(UN)이 2017년부터 매년 5월 20일을 '세계 꿀벌의 날'이라 별도 지정하기도 했으며, 지구생태 환경을 위해 중요도가 높은 곤충으로 최근 그 의미가 재조명되고 있다.

이에 독일 포르쉐는 라이프치히 공장에 약 300만 마리가 서식할 수 있는 양봉 시설을 만들었고, 영국의 자동차 기업 롤스로이스와 벤틀리가 약 25만~30만 마리의 꿀벌을 본사 및 공장 부지에서 기르기 시작했다. 국내 화장품 회사 아모레퍼시픽도 꿀벌 정원을 조성해 도심양봉을 진행하는 등 국내외 많은 기업들이 이 같은 꿀벌 살리기 흐름에 동참하고 있다.

특히 토종꿀벌은 2010년에 유행한 '낭충봉아부패병'이라는 치명적인 바이러스로 인해 전체 토종벌의 90%가량이 폐사하는 등 심각한 멸종 위기에 처해있으며, 지역 양봉 농가들의 피해도 극심한 상황이다.

LS미래원 양봉 장소에는 토종꿀벌 약 40만 마리가 서식할 수 있는 26개의 벌통이 설치되며, 11월께 수확이 예상되는 60kg의 토종꿀은 LS가 매 연말 개최 중인 나눔 행사를 통해 안성시내 복지시설 및 저소득층 등에게 전달될 예정이다.

