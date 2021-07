이신영 일렉트로룩스 대표 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 동참

[아시아경제 김혜원 기자] 스웨덴 종합가전 기업 일렉트로룩스코리아는 이신영 대표이사가 어린이 교통안전 문화 확산을 위한 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다고 15일 밝혔다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 어린이 보호구역 내 교통사고 예방과 안전한 교통문화 정착을 위해 지난해 12월부터 행정안전부가 추진해온 국민 참여형 공익 캠페인으로, 현재까지 각 분야 인사를 포함해 약 1400명이 참여했다.

해당 챌린지는 지목을 받은 참가자가 국민 아이디어 공모를 통해 만들어진 어린이 교통안전 슬로건(1단 멈춤! 2쪽 저쪽! 3초 동안! 4고 예방!)과 함께 사진을 촬영해 사회관계망서비스(SNS)에 공유하고 다음 참가자를 지목하는 릴레이 방식이다.

이 대표이사는 가브리엘라 오거스트손 주한 스웨덴 대리대사의 지목을 받아 이번 챌린지에 참여했으며 다음 릴레이 챌린지 참여자로는 문상영 콜러노비타 사장을 지목했다.

이 대표이사는 "이번 챌린지로 우리 사회의 어린이들이 더욱 안전하게 성장할 수 있는 교통 환경이 빠르게 정착되길 기대한다"면서 "일렉트로룩스는 앞으로도 '더 나은 삶을 설계한다'는 기업 가치에 따라 미래의 주인공이자 희망인 어린이들에게 더 나은 일상을 선사할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 전했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr