"메타버스 고연전 열린다" SKT, 고려대와 '스마트 캠퍼스' 구축

[아시아경제 조슬기나 기자] "메타버스(3차원 가상세계)로 고연전(연고전) 응원하고, 블록체인 학생증 하나로 인증 끝."

SK텔레콤과 고려대학교가 스마트 캠퍼스 구축을 위해 손 잡았다. SK텔레콤의 ICT 기술과 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드(ifland)’를 통해 고려대에 현실과 가상세계를 아우르는 메타버스 기반의 캠퍼스를 조성한다.

SK텔레콤과 고려대는 15일 오전 이 같은 내용을 골자로 한 스마트 캠퍼스 구축 양해각서를 체결했다고 밝혔다. 온라인 화상회의로 열린 이날 협약식에서 SK텔레콤과 고려대는 ▲5G 메타버스 기반 캠퍼스 라이프 환경 구축 ▲이니셜(initial) 서비스 기반 모바일 통합 신분증 발급 ▲사물인터넷(IoT) 기반 스마트 에너지 캠퍼스 구축 ▲5G 인프라 구축 및 클라우드 연계 서비스 제공 ▲메시징 서비스 기반 교우회 참여 활성화 등에 협력하기로 했다.

메타버스의 첫 적용은 코로나19 여파로 작년에 무산된 고연전이 될 예정이다. 경기는 무관중으로 진행되지만, 메타버스 경기장에서 함께 모여 응원할 수 있어 학생들 간 교류의 장이 될 것으로 기대된다.

고려대 학생들은 SK텔레콤의 이프랜드를 통해 영상수업, 회의에 출석하는 것은 물론, 각자 개성이 담긴 아바타로 동아리 활동, 팀프로젝트 등을 하게 된다. SK텔레콤은 "실험, 실습 등 비대면으로 한계가 있는 일부 교과목에도 적용하는 방안을 검토 중"이라며 "동아리, 국제교류, 사회봉사 등 다양한 비교과 활동에도 메타버스를 적용할 계획"이라고 설명했다.

학생증, 교우증, 도서관 이용증, 기숙사증 등 각종 모바일 신분증도 블록체인 기반의 이니셜 애플리케이션으로 연내 통합된다. 현재 이용 목적에 따라 여러 장의 실물 카드로 나눠져 있으나 앞으로는 스마트폰 하나로 모든 신원 인증을 할 수 있다. 메타버스 캠퍼스에서 강의를 수강할 경우에도 이니셜을 통해 본인 인증이 가능하다. 학위, 수강내역, 학점 서류 또한 이니셜 앱을 통해 발급 받을 수 있다.

이와 함께 SK텔레콤과 고려대는 5G 기반의 초저지연 · 초고속 연구실 환경도 구축한다. 5G 클라우드 기반의 연구용 플랫폼과 5G MEC Test Lab을 조성하고, 고려대 산학협력단에 ‘IoT 오픈하우스’를 설립해 창업 단계까지 지원한다. 이밖에 인공지능(AI) 에너지 플랫폼을 기반으로 한 고효율, 저소비 에너지 전환을 통해 2050 탄소중립 실현까지 추진한다.

이번 협력은 공과대학 출신 최초로 고려대 총장에 취임한 정진택 총장의 디지털 혁신 정책과 AI·메타버스 기반의 디지털 플랫폼 기업으로의 도약을 선언한 SK텔레콤의 방향성이 맞아 떨어지며 이뤄지게 됐다.

취임 후 스마트캠퍼스 구축단을 출범한 정 총장은 “기술 그 자체가 혁신이던 과거와는 달리 지금은 연결과 융합 중심 혁신이 우리 일상과 사회를 변화시킴으로써 비대면 시대에도 지속가능한 발전을 도모하게 될 것”이라며 “국내 대학 최초로 블록체인에 기반한 모바일 신분증을 도입하고 캠퍼스 전체를 리빙랩으로 구축하여 구성원들의 생활에서 생성되는 데이터를 수집, 분석, 활용해 대학 교육, 연구, 행정의 디지털 혁신을 도모하고자 한다”고 말했다.

박정호 SK텔레콤 대표이사는 “이번 고려대학교와의 협력은 과거 오프라인에만 국한됐던 대학 캠퍼스의 개념을 메타버스와 같은 가상 캠퍼스까지 영역을 확장했다는 점에서 중요한 의미가 있다” 며 “SK텔레콤이 가진 5G, 메타버스, 블록체인, IoT 등 핵심 기술의 적용을 통해 산업과 기술 혁신의 요람인 캠퍼스에 새로운 혁신의 바람을 불러일으킬 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr