"'2021 서울시 안전상' 후보 추천해주세요"… 8월 31일까지 접수

시민 생명과 안전 위해 헌신적으로 활동한 개인·단체 누구나 추천

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 ‘2021 서울시 안전상’ 수상 후보자를 16일부터 8월 31일까지 추천 받는다고 15일 밝혔다.

2015년부터 시작돼 올해로 7회를 맞이하는 ‘서울시 안전상’은 생활 속 곳곳에서 보이지 않게 시민안전을 위해 애쓰는 시민들을 발굴해 매년 시상하고 있으며 지난해까지 총 45건을 시상했다.

추천대상은 시민의 생명과 안전을 위해 헌신적으로 노력한 개인, 단체로 공고일 기준 서울시에서 3년 이상 계속해 거주하거나 서울 거주자가 아니더라도 근무지가 서울지역이면 가능하다.

후보자 추천은 개인, 행정기관 또는 비영리법인 및 민간단체 등이 할 수 있으며, 개인이 추천할 경우에는 10명 이상의 추천서명이 필요하다. 추천서 및 공적조서 등 추천서류 양식은 서울시 홈페이지→ 서울소식 → 고시·공고 → 2021년 서울특별시 안전상 후보자 추천 공고에서 내려 받을 수 있다.

추천서류 제출은 이메일, 우편, 방문 접수 등을 통해 가능하며 기타 자세한 사항은 서울시 안전지원과로 문의하면 된다. 접수된 수상후보자는 현장실사 및 공적사실 조사를 거쳐 관련 전문가로 구성된 공적심사위원회의 공정한 심사를 통해 최종 수상자를 결정하게 되며, 상패 등은 10월 중 개별 발송할 예정이다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 “생활 속 곳곳에서 시민 안전을 위해 애쓰고 있는 분들이 많으며, 계속되고 있는 코로나19 팬데믹 상황에서도 대응 및 확산방지를 위해 많은 분들이 헌신적으로 활동하고 계신다”며 “시민들의 마음을 모아 감사의 뜻을 전하고 선한 영향력이 우리 사회에 확산될 수 있도록 안전상 후보자 추천에 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

