피서철 음주운전? ‘코로나 찬스’ NO! 경북경찰, 집중단속 … 거리두기 느슨한 지역 찾는 음주이동도 감시

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 올여름 경북에선 음주 피서객들이 사회적 거리두기가 느슨한 지역을 찾아가는 ‘코로나 찬스’를 기대하지 않는게 좋다.

경북경찰청은 휴가철 음주운전 집중 단속에 나선다.

사회적거리두기가 다른 점을 이용해 음주 후 다른 지역을 찾아가는 행위도 고속도로순찰대 등이 나서 원천 봉쇄할 계획이다.

경찰은 피서기를 맞아 코로나19 장기화로 누적된 피로 해소를 위해 휴가지 이동 차량이 증가하면서 휴가 분위기에 편승한 음주운전 가능성이 커짐에 따라 15일부터 다음 달까지 7주간 선제적으로 음주운전 단속을 강화한다.

음주 교통사고 다발 지역, 유흥가, 피서지 주변 등 지역 여건에 맞춰 주 2회 이상 실시하고, 일제 단속 외에도 경찰서별로 자체 상시단속도 한다.

이번 집중단속에서는 교통?지역경찰뿐만 아니라 상설중대 등 가용 경력을 최대한 활용해 20~30분 간격으로 단속 장소를 변경해 선제적으로 음주운전 예방과 차단에 중점을 둔다.

경찰은 지역별로 사회적거리두기 단계 차이에 따라 술자리 이동도 발생할 것으로 보고 있다.

이에 따라 음주운전 사고를 막기 위해 고속도로순찰대에서는 주요 고속도로 진?출입로에서 단속 활동을 강화한다.

