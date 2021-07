올 유엔총회, 대면 회의 연다‥文 대통령 참석할 듯

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 문재인 대통령이 오는 가을 열릴 미국 뉴욕에서 열리는 유엔 총회에 직접 참석해 연설할 수 있게 됐다.

14일(현지시간) 주유엔 한국대표부에 따르면 유엔은 이날 오는 9월 21일 개막 예정인 제76차 총회를 대면으로 진행하되 화상회의도 병행하기로 결정했다.

이번 결정에 따라 2년 만에 각국 정상들이 유엔을 방문해 직접 연설할 수 있게 됐다. 지난해 총회는 코로나19로 인해 각국 정상들의 연설을 사전 녹화해 방영하는 온라인 형식으로 진행됐다.

유엔은 작년처럼 참석을 원하지 않는 국가의 경우 영상 연설도 허용하기로 했다.

이번 총회가 과거처럼 진행될지는 아직 미지수다. 총회에 몇 명의 인원이 참석할지 등 구체적인 내용은 여전히 논의 중이다. 지난해보다는 완화되겠지만 참석 인원이 제한될 가능성이 크다.

대표부 관계자는 "올해 총회는 대면 회의로 열려야 한다는 요구가 많았다"라면서 "코로나19 상황이 어떻게 될지 모르니 화상회의도 함께 허용하기로 한 것"이라고 설명했다.

관계자는 선진국 정상들은 상당수 참석할 것이라면서도 과거처럼 대규모 인원이 참석하는 총회로 완전히 돌아가기는 아직 어려울 것으로 전망했다. 여전히 참석자 제한 등이 이뤄질 수 있다는 예상이다.

대표부는 이미 문재인 대통령의 총회 참석에 대비한 준비를 시작했다. 문 대통령은 지난해 유엔총회 화상 연설을 통해 종전 선언에 대한 지지를 국제사회에 당부한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr