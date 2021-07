할아버지가 하나회 소속 군단장 출신이라며…폭언·하극상 일삼은 육군 소위

과거 선배 장교 대상 욕설과 폭행 시도하다가 경징계 받아

[아시아경제 공병선 기자] 강원 지역 한 육군 부대에서 초급 장교가 병사를 협박하고 선배 장교에게 하극상을 벌였다는 주장이 제기됐다.

14일 육군 모 부대와 페이스북 ‘육군훈련소 대신 전해드립니다’의 게시글에 따르면 지난해 해당 부대에 부임한 A소위는 할아버지가 하나회 소속 군단장 출신이라며 병사와 장교에게 협박을 일삼은 것으로 알려졌다. 병사에겐 “너 따위는 쉽게 징계를 줄 수 있으니 말 잘 들어라”며 협박하고 간부들 사이에선 위화감을 조성했다는 게 게시물의 주장이다.

선배 장교를 대상으로 하극상을 했다는 주장도 제기됐다. 그는 선배 장교 방에서 몰래 흡연과 음주를 하다가 선배에게 혼나자 앙심을 품고 욕설과 폭행을 시도한 것으로 알려졌다. 이 사건으로 인해 A소위는 경징계를 받았다.

이외 A소위는 당직 때 음주 상태로 병사에게 라면을 끓여오라고 사적 심부름을 시켜 부대에 보고된 바 있다.

사건을 알린 B씨는 “지난달 30일 전역한 예비역이지만 군생활을 하게 될 병사와 간부, 군의 미래를 위해 제보한다”고 밝혔다.

해당 부대 관계자는 제보에 대해 “A소위는 코로나19 지침 위반과 선배 장교에 대한 불손한 행위 때문에 지난해 8월 복종의무위반으로 사단 징계위원회에서 감봉 1개월 처분을 받았다”며 “사적 심부름 등 추가 제보된 사항은 사단 차원에서 사실관계 파악 후 결과에 따라 엄정하게 처리하겠다”고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr