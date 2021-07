진주시 중소기업 취업 청년 복지지원금 지원 사업 추진

취업 청년 500명에 분기별 30만원씩 4회 분할 지급



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 ‘중소기업 취업 청년 복지지원금 지원사업’ 참여자를 16일부터 30일까지 500명을 모집한다고 밝혔다.

이 사업은 시 관내 중소기업과 소상공인 업체에 재직 중인 청년 근로자들을 대상으로 복지지원금을 지원해 청년들의 생활 안정을 도모하고자 도내 최초로 추진하는 사업이다.

시는 올해 500명을 목표로 지원 대상자를 공개 모집한다.

지원 대상은 만 18세 이상 39세 이하 청년으로, 진주시 소재 업체에서 주 40시간 이상 근무하면서 3개월 이상 재직 중인 자, 월 급여 250만원 이하(직전 3개월 평균 건강보험료 8만5750원 이하)인 청년 근로자로 4대 보험에 가입되어 있어야 한다.

지원 대상자에게는 복지지원금으로 1년간 최대 120만원의 모바일 진주사랑상품권을 연 4회(분기별 30만원) 나눠 지급한다.

올해는 8월과 11월에 2회분이 지급되고, 2022년에 나머지 2회분이 지급될 예정이다.

희망 청년 근로자는 30일까지 진주시청 홈페이지(고시/공고)를 통해 온라인으로 신청 가능하며 심사 후 지원하며 문의 사항은 진주시 일자리경제과 청년일자리팀으로 하면 된다.

조규일 진주시장은 “이번 중소기업 취업 청년 복지지원금 지원사업을 통해 취업 청년들의 생활 안정에 조금이나마 보탬이 되길 바라며, 진주사랑상품권 제공을 통해 지역경제 활성화에도 이바지하게 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

