[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 정은경 질병관리청장의 국회 예산결산특별위원회 출석을 요구하지 않기로 여야가 합의한 데 대해 감사의 뜻을 전했다.

박경미 청와대 대변인은 14일 오전 문 대통령이 참모회의에서 여야 예결위 간사를 비롯한 국회 예결위원들이 정 청장 출석을 요구하지 않기로 합의해 준 것에 감사의 뜻을 표했다고 밝혔다.

문 대통령은 "질병관리청장이 국회에 출석해 국민의 대표인 국회의원들의 질의에 답하는 것도 중요하지만, 현재의 심각한 코로나 국면에서 구체적이고 실질적인 역할을 하고 있는 만큼 방역과 접종에 집중하는 것도 매우 중요할 것"이라고 말했다.

앞서 국회 예결위는 14~15일 양일간 열리는 전체회의에 정 청장 대신 나성웅 질병관리청 차장을 대리 출석시키기로 결정했다.

