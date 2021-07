전국 4만4000여개 편의점, '위기청소년' 지킨다

편의점산업협회-여성가족부, 업무협약 체결

[아시아경제 조인경 기자] 한국편의점산업협회가 15일 여성가족부와 '위기청소년 지원을 위한 업무협약'을 비대면으로 체결한다고 14일 밝혔다.

협약에 따라 CU와 GS25, 세븐일레븐, 미니스톱, 씨스페이스24 등 전국 4만4000여개 회원사 가맹점은 지역 청소년상담복지센터의 '1388청소년 지원단'으로 참여해 위기청소년들이 방문하면 지역 복지센터에서 도움을 받을 수 있도록 연계해 줄 예정이다.

협회는 전국 회원사 편의점 네트워크를 통해 위기청소년 발견 및 신고, 정부의 위기청소년 지원과 관련한 정책 홍보를 맡는다. 편의점 포스기 외부노출 화면과 회원사 유투브, PB상품 등을 활용해 캠페인을 홍보하고 '위기청소년 발견 시 직원 행동지침'도 편의점에 비치한다.

여가부는 청소년상담복지센터와 편의점을 연계해 위기청소년 보호와 지원 매뉴얼을 제작, 보급하고 홍보 콘텐츠를 제공한다.

최경호 한국편의점산업협회장은 "밝고 건강하게 성장해야 할 시기에 가정과 학교 밖으로 나오게 된 위기청소년들에 대한 사회의 관심과 배려가 필요하다"며 "이번 협약을 계기로 전국 편의점이 청소년들을 위기에서 벗어날 수 있도록 돕는 '청소년지킴이'가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr