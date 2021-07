KB證, 신규 해외선물 고객 대상 수수료 할인 행사

주요 선물 상품 온라인 수수료 최대 계약당 2.5달러 할인

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 해외선물 신규 고객에게 수수료 할인 혜택을 제공한다.

KB증권은 오는 9월 말까지 해외선물 신규 고객 및 최근 6개월 미거래 고객을 대상으로 이 같은 '마이크로 원유/통화 해외선물 신규 상품 런칭 이벤트'를 실시한다고 14일 밝혔다.

대상 고객이 오는 9월30일까지 유선으로 신청하면 신청일로부터 3개월간 미국 시카고상품거래소(CME)의 주요 마이크로 상품과 일반·미니 상품에 대한 온라인 수수료 할인혜택을 제공한다.

적용되는 할인 수수료는 마이크로 상품인 ▲Micro Crude Oil(MCL), ▲Micro Nasdaq 100 (MNQ), ▲Micro S&P 500 (MES), ▲Micro EUR/USD (M6E)의 경우 계약당 0.75달러(약 862원), 미니 상품인 ▲E-mini Nasdaq 100 (NQ), ▲E-mini S&P 500 (ES), ▲E-mini Dow $5 (YM)의 경우 계약당 2.50달러이다. 추가 행사 적용 상품 및 자세한 내용은 KB증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

해외선물옵션 투자는 원금 초과 손실이 발생할 수 있으며, 환율 변동에 따른 손실이 발생할 수 있음에 유의해야 한다. 이홍구 KB증권 WM총괄본부장은 "앞으로도 해외 시장 상품들을 보다 쉽고 편리하게 거래할 수 있는 다양한 서비스들을 제공해 고객들의 관심에 부응하겠다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr