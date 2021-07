대우건설 '이라크 알 포 방파제' 올해의 토목구조물 대상

대우건설은 대학토목학회가 주최한 '올해의 토목구조물 공모전'에서 '이라크 알 포(Al Faw) 방파제'로 대상을 받았다고 14일 밝혔다.

올해의 토목구조물 공모전은 새로운 설계기법 및 시공기술의 개발을 촉진시킴으로써 국내 토목구조물의 기술 발전을 도모하고자 제정됐다. 국내기업에 의해 설계·시공되고, 토목기술 발전과 홍보에 크게 기여한 우수 토목구조물을 심사해 수상자를 선정한다.

이라크 남부 바스라(Basrah)주에 위치한 알 포(Al Faw) 방파제는 대우건설이 지난 2014년 2월 공사를 시작해 지난해 9월 최종 준공했다. 총 연장 15.5km의 사석방파제 및 내부 호안을 조성하는 총 공사비 8700억 원 규모의 사업이다.

알 포(Al Faw) 방파제 공사를 위해서는 석재 약 1500만 톤 가량이 필요했는데, 이라크 내에서는 석재를 제때 필요한 물량만큼 공급받기 어려워 대우건설은 현장으로부터 약 900km 거리의 아랍에미리트(UAE)에 석산을 확보해서 석재를 조달했다.

대우건설은 석재 생산, 선별, 수송, 부두 선적, 바지선을 이용한 해상 운송에 이르는 전 과정을 관리하는 '석재공급 연동 개발 공정시스템'을 구축해 적기에 석재를 공급하며 알 포(Al Faw) 방파제 공사를 완수한 것으로 알려졌다.

알 포(Al Faw) 방파제 공사에는 최신 스마트건설 기술도 적용됐다. 자동 센서로 구성된 머신 컨트롤러(Machine Controller)를 활용해 육안으로 확인하기 힘든 수중의 시공 부위를 정확히 파악하고, 시공해 작업의 정밀도를 높였다. 이를 통해 잠수부 투입을 최소화할 수 있었고, 이는 사고 예방으로 이어져 1200만 시간 무재해 달성에 기여했다는 평가다.

대우건설은 2018년 인제양양터널, 2020년에도 천사대교로 대상을 수상한 바 있다.

