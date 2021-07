[특징주]이재명, 尹에 오차범위 밖 우세...관련주 수성이노베이션 강세

[아시아경제 박지환 기자] 차기 대권 지지율 여론조사에서 이재명 경기도지사가 윤석열 전 검찰 총장을 오차 범위 밖에서 제치면서 관련주 수성이노베이션 수성이노베이션 084180 | 코스닥 증권정보 현재가 2,400 전일대비 55 등락률 +2.35% 거래량 475,609 전일가 2,345 2021.07.14 10:26 장중(20분지연) 관련기사 상반기 개명한 회사들 '절반의 성공'[특징주]'이재명 관련주' 수성이노베이션 강세모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 이 강세다.

수성이노베이션은 14일 오전 9시47분 기준 코스닥에서 전일보다 90원(3.84%) 오른 2435원에 거래되고 있다. 수성이노베이션은 사내이사와 스토리닷컴 대표이사를 겸직하는 유승찬 씨가 경기도 정책자문위원과 더불어민주당 선거기획 팀장을 지낸 이력 때문에 이재명 관련주로 구분된다.



한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 10∼12일 전국 만 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 조사한 결과 이재명 경기도지사는 대선 가상 양자대결에서 윤석열 전 총장에 앞섰다. 이 지사는 43.9%, 윤 전 총장은 36%의 지지를 받았다. 두 사람 지지율 격차는 7.9%포인트로 이번 조사의 오차범위(표본오차 95%, 신뢰수준 ±3.1%p) 밖 수준이다.

이날 이 같은 소식에 수성이노베이션에 매수세가 몰리면서 주가가 강세를 보이고 있는 것으로 해석된다. 수성이노베이션은 물류용 기계 생산을 주요 사업으로 영위하는 회사다. 올 들어 주가 상승률만 140%에 이른다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 물류산업이 활성화되면서 나타난 실적 개선과 함께 이재명 관련주로 묶이면서 상승폭이 컸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr