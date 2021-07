더이누스, '더이누스몰' 오픈…"취향 맞춰 편리하게 온라인 쇼핑"

[아시아경제 김보경 기자] 욕실 전문기업 더이누스가 자사 공식 온라인 쇼핑몰 '더이누스몰'을 오픈했다고 14일 밝혔다.

새롭게 선보이는 더이누스몰은 더이누스의 대표 제품 '이누스 큐리에이션(Q’reation) 패키지'를 중심으로 제품을 판매하며 라이프 스타일과 취향에 따른 쇼핑 환경을 제공한다.

더이누스몰은 이미지 중심으로 UX(User Experience)를 간편화하고, 갤러리에서 작품을 감상하는 듯한 느낌으로 쇼핑하는 경험을 제공하는 것이 특징이다. 이누스 큐리에이션 패키지별 컨셉과 기능을 중심으로 디테일한 옵션 설명을 제공해 더욱 편리해진 쇼핑 환경을 제공한다.

더이누스 관계자는 "더이누스는 고객의 라이프스타일과 취향을 분석해 엄선된 욕실 인테리어 패키지를 제안하는 욕실 전문가"라며 "무난하고 비슷한 옵션은 정리하고, 취향에 따른 큐레이션과 전문가의 손길로 고객들의 욕실을 크리에이션할 수 있도록 더이누스몰을 통해 더욱 편리한 쇼핑환경을 제공할 것"이라고 말했다.

한편 큐리에이션(Q’reation)은 더이누스가 제안하는 인테리어 컨셉이다. 라이프스타일과 취향을 고려해 엄선하는 '큐레이션(Curation)'과 전문가의 손길로 욕실을 만드는 '크리에이션(Creation)'의 의미를 담았다.

더이누스몰 오픈과 함께 더이누스는 욕실 큐리에이션 패키지는 ▲유니크 시리즈(Unique Series)의 '플로럴(Floral)' ▲웰니스 시리즈(Wellness Series)의 '힐링 테라피(Healing Therapy), '모노 데저트(Mono Desert)'까지 총 2가지 시리즈, 총 3가지 패키지를 선보였다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr