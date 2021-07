안동시, 입식식당과 숙박업소 시설개선 지원 … 3년간 40억 투입

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 안동시는 포스트 코로나에 대비한 관광활성화 방안의 하나로, 앞으로 3년간 입식식당과 숙박업소 257곳 시설개선을 위해 40억 원을 투입한다고 14일 밝혔다.

안동시는 지난 2019년부터 지난해까지 시비 16억 원을 포함해 26억3000만 원을 들여 음식점 95곳과 숙박업 50곳을 지원해 깔끔하게 새 단장했다.

올해도 지난 3월 지원대상자를 모집하고, 경북문화관광공사에서 서류심사와 현장실사를 거쳐 음식업소 75곳과 숙박업소 37개소를 선정했다. 올해 사업이 마무리되면 총 257곳의 음식점과 숙박시설의 환경이 개선된다.

올해 선정된 업체는 음식점의 경우 좌식에서 입식시설로 바꾸는 리모델링과 개방형주방, 화장실 환경개선 세 가지 유형 중 한 가지 이상을 반드시 개선해야 한다. 메뉴판은 반드시 바꿔야하고 옥외간판도 교체할 수 있다. 지원금은 업소 당 최대 3000만 원이며, 총사업비 기준으로 30% 이상은 자부담을 해야 한다.

숙박업소도 실내안내판과 홍보물 거치대, 침구류, 벽지, 조명사업 등에 업소 당 최대 1000만 원을 지원하며, 총사업비 기준 30% 이상은 자부담을 해야 한다.

안동시 관계자는 "관광환경 시설개선사업을 통해 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 관광업계뿐 아니라 방문객 만족도를 높이는데 큰 보탬이 되고 있다"며 "앞으로도 적극적으로 예산을 확보해 관광환경을 개선해 나가겠다"고 강조했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr