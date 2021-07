"한여름에 밍크코트?" … CJ온스타일, 역시즌 할인판매 인기

[아시아경제 조인경 기자] 대표적인 겨울철 고가 상품인 밍크코트가 한여름에도 인기리에 판매되고 있다.

14일 CJ온스타일에 따르면, 대표 패션 브랜드 '셀렙샵 에디션'이 오는 17일 오전 10시20분 패션 프로그램 '스타일C'에서 '휘메일 풀스킨 하이넥 밍크코트' 두번째 방송을 진행한다.

이 상품은 지난달 26일 역시즌 첫 론칭 방송에서 30분만에 준비수량이 매진될 만큼 인기를 끌었다. 진행을 맡은 서아랑 쇼호스트가 로열네이비, 실버그레이 등 색상별로 상품을 장착할 때마다 해당 색상 상품이 차례대로 매진됐다. 이달 24일 밤 10시25분에는 CJ온스타일의 패션 대표 프로그램 '힛더스타일'에서 세번째 앵콜 방송도 진행한다.

16일 오후 8시45분부터 진행하는 '칼라거펠트 파리스' 특별 방송에서는 '코펜하겐 훼메일 풀스킨 롱 밍크 후트 코트' 상품을 지난 론칭 방송과 동일한 조건으로 판매한다. 이 상품 역시 역시즌 론칭 방송을 시작한지 14분만에 주문금액 28억원을 달성하며 매진됐다.

이처럼 한여름 때 아닌 밍크코트 인기는 고급 소재와 합리적 가격이라는 역시즌 기획이 있었기에 가능했다. 고품질 모피인 휘메일 풀스킨을 사용한 셀렙샵 에디션 밍크 하프코트의 가격은 99만원(블랙)이었다. 특히 CJ온스타일의 역시즌 기획은 재고 상품이 아닌 올 겨울 판매할 신상품을 미리 선보인다. 패션업계 비수기로 꼽히는 7~8월에 고가의 겨울의류 소재를 상대적으로 저렴한 가격에 확보해 공장을 가동하면 제조원가를 낮출 수 있고, 이를 통해 소비자는 정상가에서 최대 10~20% 싸게 의류를 구입할 수 있다.

'밍크코트는 코디하기 어려운 의류'라는 고정관념을 깨고 티셔츠와 데님, 플라워 원피스와 같이 가볍게 입을 수 있는 법 등 다양한 코디 노하우를 방송에서 함께 보여주며 소비 문턱도 낮췄다.

CJ온스타일 관계자는 "모피 패션이 중·장년층의 옷이라는 고정관념을 깨고 세련된 디자인의 밍크코트를 젊게 코디할 수 있다는 점이 인기 요인으로 작용했다"며 "가치소비 시대에 고가의 프리미엄 상품을 선별하는 소비자의 안목에 부응하도록 하겠다"고 전했다.

