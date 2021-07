박수현 "방일 반대 여론 알지만…日과 감정만으로 어떤 일 할수 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 박수현 청와대 국민소통수석이 문재인 대통령의 방일을 반대하는 여론에 대해 "국정을 책임지는 정부 입장에서는 가장 가까운 일본과 감정만으로 어떤 일을 할 수 없다"고 말했다

박 수석은 14일 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "역사문제는 역사문제대로, 미래지향적으로 협력할 건 협력한다는 투트랙 원칙"이라며 이같이 말했다.

박 수석은 "임기 내 성과를 내려고 서두르는 것이 아니냐는 분들도 있는데, 그런 것으로 판단할 문제는 아니"라며 "대한민국 국익에 있어 한일관계는 풀어나가야 할 문제"라고 말했다.

문 대통령의 방일 여부와 관련해서는 "도쿄올림픽 계기로 방일을 하게 된다면 한일정상회담을 하고, 거기서 양국 국민에게 희망을 줄 수 있는 성과를 내길 바란다는 입장"이라며 기존 입장을 유지했다. '희망을 줄 수 있는 성과'가 강제징용, 반도체 관련 내용인지를 묻자 "실무 접촉이 진행중이라 청와대 입장에서는 구체적으로 언급할 수 없다"고 답했다.

전날 '독도 영유권 주장' 등으로 문제가 된 일본 방위백서 관련 질문은 나오지 않았다.

기모란 방역기획관 임명 후 현장 전문가들의 의견이 반영되지 않는다는 지적에 대해서는 "절대 사실이 아니"라며 "청와대 한 마디면 모든 것이 다 되는 시대를 살아와 의심을 하실 수 있지만, 전혀 그렇지 않고 모든 전문가의 의견을 가장 우선시하는 원칙을 한번도 바꿔본 적 없다"고 답했다.

확진자 급증 상황을 예견했고 기 기획관 역시 이에 대해 보고했지만, 청와대가 민생경제를 고려해 야외 마스크 해제 등의 판단을 내렸다는 것. 박 수석은 "방역 전문가의 의견을 듣되 고통받는 민생경제를 어떻게 끌고갈 것인가도 (고려했다)"며 "그런 것들을 어떻게 지혜롭게 결정해야 하는가가 정부 고민"이라고 말했다.

또 기 기획관이 컨트롤타워가 아닌 "각 정부 기구들과 청와대와의 가교 역할"이라며 경질론을 일축하는 한편, 기 기획관이 상황판단을 잘못한 것 아니냐는 지적에도 "동의하지 못한다"고 답했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr