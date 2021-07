한달도 안남은 언팩…삼성 공식영상에도 '갤럭시Z폴드3' 깜짝 등장?

[아시아경제 조슬기나 기자] IT팁스터발 신제품 유출로 몸살을 앓고 있는 삼성전자가 하반기 전략 스마트폰을 공개할 8월 갤럭시 언팩을 앞두고 13일(현지시간) 갤럭시Z폴드3와 갤럭시워치4를 엿볼 수 있는 공식영상을 공개해 눈길을 끈다.

삼성전자는 이날 글로벌 공식 유튜브에 '보이스 오브 갤럭시(Voices of Galaxy)' 영상을 업로드했다. 이 영상은 개발자들이 직접 갤럭시 전용 애플리케이션 굿락(Good Lock)에 대해 어떻게 변화, 발전해왔는 지 설명하는 내용이 골자다.

이 과정에서 한 개발자가 손목에 갤럭시워치4 클래식으로 추정되는 스마트워치를 착용하고 갤럭시Z폴드3를 사용하는 장면이 짧게 등장한다. 삼성전자의 신형 폴더블 스마트폰인 갤럭시Z폴드3, 갤럭시Z플립3와 갤럭시워치4 시리즈 등은 내달 갤럭시 언팩에서 공식 데뷔할 예정이다.

IT전문매체들은 해당 영상에서 가죽케이스로 인해 갤럭시Z폴드3의 세부 디자인을 정확히 확인하기는 어렵지만, 앞서 유출된 렌더링 이미지와 거의 일치하는 모습이라고 보도했다. 폰아레나는 "신제품을 공식적으로 소개하는 첫 영상"이라며 "영상에 나오는 스마트폰은 유출된 갤럭시Z폴드3 이미지와 일치한다"고 전했다.

영상 속 갤럭시워치4는 전원이 꺼져 있고, 은색 회전 베젤, 평면 버튼 등이 확인된다. 회전 베젤을 고려할 때 갤럭시워치4가 아닌, 갤럭시워치4클래식으로 추정된다.

폰아레나는 신형 갤럭시워치에 삼성전자와 구글의 새로운 웨어 운영체제가 탑재될 것이라는 점을 들어 영상 내 스마트워치의 전원이 꺼져 있는 이유일 수 있다고 언급했다. 샘모바일은 "스마트워치가 실리콘이 아닌 가죽 스트랩에 부착돼 있다"며 "삼성전자가 실리콘과 가죽 스트랩 모두 판매할 것으로 보인다"고 보도했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr