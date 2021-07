[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆유진테크=근무조건부 상여금 지급을 위해 자사주 1만주를 처분하기로 결정

◆제이시스메디칼=사치바이오 20억원 출자

◆에이치시티=종속회사 HYUNDAI C-TECH.INC 183억 원 규모 토지 및 건물 취득 결정

◆슈프리마아이디=임직원 43명에게 보통주 15만주의 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여

◆자연과환경=이천시 호법면 안평리 물류센터 신축공사 중 PC 제작·납품

◆디에이테크놀로지=2차전지의 절연필름 패키징 장치 관련 중국 특허권 취득

◆코오롱티슈진=상장 적격성 실질심사 대상으로 결정

◆강원=개선계획서 제출, 20일 이내(8월10일 영업일 기준)에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선 기간 부여 여부 결정 예정

◆네오티스=광진정밀 주식회사 175억원 규모 40만주 양수 결정

