유엔 인권이사회, 韓 주도 상정한 '신기술과 인권' 결의안 채택

[아시아경제 이지은 기자] 제47차 유엔 인권이사회에서 13일(현지시간) 한국이 주도해 상정한 '신기술과 인권' 결의안이 채택됐다.

결의안에는 한국을 비롯해 오스트리아와 덴마크, 브라질, 싱가포르, 모로코가 핵심 제안국으로, 일본과 영국, 독일, 프랑스, 미국, 이스라엘 등 65개국 이상이 공동 제안국으로 참여했다.

이번 결의는 지난 2019년 결의의 후속 결의로, 코로나19 상황에서 디지털 신기술이 인권의 보호와 증진에 미치는 영향을 전체적으로 조명하고 있다.

특히 이번 결의에서는 신기술의 영향에 대한 대응을 위해서는 인권 분야 전체를 아우르는 총체적·포용적·포괄적 접근이 필요하다는 점을 강조했다. 또 ▲신기술에 대한 인권 기반 접근의 중요성 ▲다양한 행위자 간 협력 필요성 ▲취약계층을 포함한 코로나19 상황으로부터의 포용적 회복을 위한 신기술의 역할 등도 다뤘다.

