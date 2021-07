닭장 같은 좁은 방 43개, 피임기구만 덩그러니 ··· 성매매 업소 가보니

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 창원시 마산합포구 서성동 집결지에서 성매매가 이뤄졌던 건물이 공개됐다. 이곳은 경남지역 성매매 집결지 중 마지막으로 남아있던 곳이다.

13일 경남여성복지상담소·시설협의회·경남여성단체연합 등이 창원시가 매입한 과거 성매매 건물을 둘러봤다.

이들이 방문한 장소는 창원시가 지난 5월 매입한 성매매 업소인 ‘우정집’이다. 이 건물은 2017년까지 성매매가 이뤄지던 곳이었다.

경남 최대 규모의 성매매 업소 중 하나였던 ‘우정집’의 입구는 철판 벽이 세워져 출입이 통제되고 있었다. 건물 내부에 있던 가구 등 집기류는 모두 철거된 상태였다.

건물 내부는 어두운 복도 2개를 사이에 두고 닭장 같은 43개의 방이 줄줄이 이어져 있었다. 성인 2명이 누울 수 있는 정도의 협소한 방안에는 자그마한 창문도 없었고 에어컨 연결 호스만 외부로 통하는 구조였다.

공동으로 쓴 것으로 보이는 화장실, 샤워장과 함께 차량 10대가 주차할 수 있는 규모의 창고 형태로 된 주차장도 딸려 있었다.

현장을 살펴본 문순규 창원시의원은 “방 크기는 2평 반 정도였다”며 “비슷한 크기의 조그만 방이 43개 정도 있었다”고 말했다.

가구 등 집기류는 모두 철거된 상태였다. 일부 방에는 남성용 피임기구가 남겨져 있는 곳도 있었다.

창원시는 서성동 성매매 집결지를 폐쇄하고 공원을 만들 계획을 진행 중이다.

서성동 집결지는 1905년 마산항 개항 이후 생겨났다. 경남 다른 지역에 있던 성매매 집결지는 대부분 사라졌다. 그러나 서성동 집결지에는 아직 20여 개 업소가 영업하는 것으로 창원시는 파악했다.

창원시는 서성동 성매매 집결지를 폐쇄하고 근린공원으로 개발한다는 방침을 세웠다.

창원시는 이 우정집 건물(부지 1322㎡)을 허물고 주차장으로 활용할 계획이다. 일각에서는 여성인권 박물관으로 개조해 피해 여성들의 인권 침해 교육에 활용해야 한다는 의견을 제시하고 있다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr