[아시아경제 박준이 기자] 제이시스메디칼 제이시스메디칼 287410 | 코스닥 증권정보 현재가 6,600 전일대비 360 등락률 +5.77% 거래량 5,552,689 전일가 6,240 2021.07.13 15:30 장마감 close 이 의료기기 제조 및 판매를 하는 계열회사 사치바이오의 주식 41만9000주를 20억9500만원 규모에 취득하기로 결정했다고 13일 공시했다. 지분 비율은 79.87%다. 회사 측은 "신규사업진출을 통한 사업다각화를 위한 것"이라고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr