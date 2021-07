8월 1일부로 경전선 KTX 증편, 수서행 KTX 운행 가능해

주중 4편성, 주말 4편성 증편, 운행 시격 단축

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 철도노조 부산지방본부는 경전선이 주중 4회, 주말 2회가 추가 운행되고 주말에 2편성이 추가 투입된다고 13일 밝혔다.

이번 추가 운행을 위해 강릉선 KTX-산천 8편성을 경전선 등에 배치하고 여유 편성 EMU-260(이음, 준고속열차) 8편성을 강릉선으로 배치한다.

8월 1일 자로 증편 운행되는 KTX를 활용하면 수서행 KTX를 신설 운행할 수 있다.

이런 가운데 국토부가 9월부터 전라선에 SRT 1편성을 우선 투입해 하루 편도 4회를 운행할 계획이다.

이에 따라 경전선 등에 대한 지역 차별을 이유로 경남 지역과 포항 지역의 반발이 예상된다.

철도노조 부산지방본부는 지난 5월 7일부터 기자회견, 7월 1일 국토부 결의 대회를 통해 이용률 116%에 달하는 경전선의 증편과 함께 수서행 KTX 운행을 요구해 왔다.

