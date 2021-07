간편청구·혁신 플랫폼 앞세운 카카오손보, 기존 손보사 위협

카카오손보 보험금 청구 간소화 시스템 도입 시 기존 손보사 손해율 상승

기존 계약 이탈에 따른 유지율 악화…중장기적으로 시장 파이 재분배

[아시아경제 오현길 기자]카카오손해보험이 플랫폼과 간편청구 서비스 중심으로 성장할 경우 중장기적으로 기존의 전통적 손해보험사들에게 상당한 위협이 될 것이라는 분석이 나왔다.

다만, 카카오손보로 인해 기존 보험사들의 사업 영역이 현저히 줄어들 것으로 보기에는 무리가 있으며 오히려 디지털보험사의 출범으로 인해 그 동안 소외돼있던 일반보험 시장이 활성화되고 혁신 서비스의 출범으로 전통적 보험사들의 시스템 고도화 또한 기대할 수 있다는 진단이다.

13일 임희연 신한금융투자 연구원은 "카카오손보가 플랫폼 서비스와 보험금 간편청구 시스템을 중심으로 성장할 것"이라며 "타사 보험상품 판매·계약 관리·간편청구 등 서비스를 제공하고 일부 수수료를 받는 보험 플랫폼 사업과 자체 보험 판매를 병행할 것"이라고 예상했다.

카카오손보 진출로 인한 기존 보험사들의 가장 직접적인 영향으로는 보험금 청구 증가와 유지율 악화 등을 꼽았다.

임 연구원은 "카카오손보의 간편청구 시스템 출범 시 전통적 보험사들의 실손 청구 건수 증가에 따른 손해율 상승은 불가피하다"면서 "신규 가입자 보다는 기존 가입자들로부터 파생될 보험금 청구 증가"라고 내다봤다. 실손 손해율을 관리할 수 있는 유일한 방안은 실손 청구 간소화 법안 통과를 제시했다.

카카오손보, 보험금 청구 간소화로 기존 보험사 위협

실손보험 청구 간소화 법안은 소비자가 병원에서 필요한 처치를 받은 후 병원이 보험심사평가원에 관련 서류를 전송하고 심평원이 이를 보험사로 보내는 방식이다. 카카오손보가 병원들과 제휴해 보험금 청구에 필요한 각종 서류를 발급받아 보험사로 대신 전송하는 간편청구 서비스는 혁신과 성장의 핵심이 될 것이란게 임 연구원의 분석이다.

그는 "3700만 가입자를 보유한 카카오페이 플랫폼 특성상 병원들과 네트워크 형성이 타사보다 용이할 가능성이 크다"며 "청구 편리성 제고는 전통적 보험사들과 명백하게 차별화되는 요인으로 작용하고 이에 따른 신규 가입자 유입 또한 가능하다"고 말했다.

카카오손보의 청구 편의성은 일부 고객 이탈과 함께 유지율 악화를 야기할 수 있다고 내다봤다. 보험사들이 발표하는 13회차, 25회차 유지율 데이터는 산출 기준이 각 사 별로 상이하기 때문에 비교용 지표로 활용하는 데에는 의미가 없다고 판단했다. 신한금융투자가 산출한 유지율에 따르면 올해 1분기 ▲삼성화재 97.9% ▲DB손해보험 99.8% ▲현대해상 99.8% ▲메리츠화재 100.7% ▲한화손해보험 97.3% 등이다. 임 연구원은 "100%를 상회하기 위해서는 유지율이 높거나, 해지가 적거나, 보험료 인상분이 빠르게 적용돼야 한다"며 "현재 보험료 인상이 녹록지 않은 상황에서는 유지율을 개선시키고 해지를 줄이는 것이 가장 현실적인 방안"이라고 설명했다.

또한 카카오손보가 자체 보험상품으로 소액 미니보험 등 일반보험 중심으로 시장에 침투하고 중장기적으로 자동차보험·장기보험으로 상품 종류를 늘릴 것으로 내다봤다.

한편 금융위원회는 지난 6월 카카오손보의 보험업 영업을 예비 허가했다. 카카오손보의 자본금은 1천억원이며, 출자자는 카카오페이(60%)와 카카오(40%)다. 카카오손보 모기업인 카카오페이는 내달 4~5일 공모주 일반 청약을 거쳐 내달 중 유가증권시장 상장을 앞두고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr