전남소방 '모든 권역 1시간 내 대응' 안전 컨트롤타워 제역할 톡톡

감염병 위기 대응 지원본부·119생활안전순찰대 운영 등

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)가 육상재난 안전 컨트롤타워 역할을 톡톡히 하고 있다.

지난 1월 장흥에 새롭게 둥지를 틀면서 도내 모든 권역 1시간대 대응이 가능해졌으며 감염병 위기 대응 지원본부 운영하고 있다. 또 전국 최초 119생활안전순찰대 운영에 힘을 쏟고 있다.

13일 전남소방본부에 따르면 올 상반기 화재·구조·구급활동과 함께 ‘감염병 위기대응 지원본부’를 운영, 확진·의심환자 등 6473명을 이송했다.

‘119 재난심리지원단’을 운영해 격리자와 도민 등 220명의 심리상담을 지원했다.

전남소방공무원의 93.9%인 3788명이 1차 백신 접종을 완료했고, 이달 말까지 2차 접종을 모두 마칠 예정이다.

이와 함께 도내 지역예방센터에 2천89명의 소방력을 지원해 이상반응 환자 430명을 이송하고, 각 시군 의용소방대 977명이 관내 접종센터에서 예진표 작성과 접종 대상자를 안내했다.

고령인구가 많은 지역 특성을 반영, 전국 최초로 ‘119생활안전순찰대’를 지난 5월부터 강진과 장흥 2곳에서 시범 운영했다. 취약계층을 직접 찾아 생활 속 불편 요소를 찾아 해결하는 생활 밀착형 소방서비스다.

도민의 폭발적 반응과 도의회의 적극적인 지지로 사업 추진 예산이 추가경정예산에 편성돼 내달부터 22개 모든 시군으로 확대된다.

또한 장흥 이전을 통해 도내 모든 권역 1시간대 대응이 가능해졌다. 현장 활동인력 459명을 보강하고 소방본부 119특수구조단을 창단했으며 5개 소방서에 현장지휘단을 신설해 재난현장에서 보다 전문적이고 체계적으로 대응하고 있다.

전남 모든 지역의 동등한 소방서비스를 위해 도서산간 지역에 누구나 사용할 수 있는 비상소화장치 499개소와 골목길 소화기함 484개를 정비·보급했다.

여름철 물놀이 안전사고 예방을 위해 30개 해수욕장과 강·계곡 등에 1일 130여 명의 소방력을 투입해 119수상구조대를 운영하고 있다.

집중호우 등 풍수해 대비 4억 3천만 원의 예산을 증액해 구조보트 등 13종 156점의 수난 구조장비를 보강하고, 기상특보 관련 재난 등에 대비한 비상근무체계를 확립했다.

경기도 이천의 쿠팡 물류창고 화재와 같은 유사사례 방지를 위해 도내 물류창고와 고층건축물 등 1843개소의 특정소방대상물 소방점검을 통해 입건 5건과 과태료 67건을 포함 총 1332건의 불량사항을 시정 조치했다.

대형화재 취약 대상 소방안전대책과 전통시장, 피난 약자시설 화재 안전시설 보강 등 선제적 예방행정을 추진해 전년보다 재산피해 34.9%, 인명피해 7.7% 감소 성과를 달성했다.

직원 사기진작을 위한 복지정책 강화와 세대 간 갈등 없는 조직문화 조성에도 힘쓰고 있다.

소방서 직원 1431명을 대상으로 심신회복 프로그램을 운영하고, 공무상 요양 승인 대상에 ‘법률지원 TF팀’을 지원한 결과 신청 14건 가운데 12건의 승인을 얻었고, 현재 2건은 진행 중이다.

‘청렴 세대공감 콘테스트’로 직원이 자체 제작한 18편의 영상을 선정해 격려하는 등 기성세대와 MZ세대 간 공감 소통을 위해 노력하고, 내부 온라인방을 통한 ‘직원전용 세대소통방’을 운영해 토론을 활성화했다.

마재윤 본부장은 “도민이 안전한 삶을 영위하도록 보다 높은 품질의 안전서비스를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

