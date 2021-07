일본백서 또 독도 영유권 주장… 국방부 무관 불러 항의

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]일본이 방위백서에서 독도 영유권을 거듭 주장해 국방부가 주한 일본대사관 국방무관을 불러 항의했다.

13일 이경구 국방부 국제정책차장(육군 준장)은 이날 오전 주한 일본 국방무관인 항공자위대 마쓰모토 다카시 대령을 서울 용산구 국방부로 초치해 일본이 2021년 방위백서에서 부당한 독도의 영유권 주장과 현안문제에 대해 일방적인 기술을 한 데 대해 강력히 항의했다. 이어 즉각적으로 시정할 것과 향후 이러한 행위를 중단할 것을 엄중히 촉구했다.

이 차장은 "독도 영유권을 훼손하려는 어떠한 도발에 대해서도 단호히 대응할 것"을 천명했다고 국방부는 전했다.

국방부는 또 이 자리에서 "우리 함정이 일본 초계기에 대해 레이더를 조사했다는 일방적 주장을 반복하고, 2018년 대한민국 해군 국제관함식 해상자위대 함정 불참의 책임을 우리측에 전가하는 등 부정적 기술을 지속하고 있는 데 대해서도 깊은 유감을 표하고 이러한 내용의 즉각적인 시정을 강하게 요구했다"고 설명했다.

앞서 이날 오전 기시 노부오(岸信夫) 방위상은 스가 요시히데(菅義偉) 총리 주재의 각의에 2021년판 방위백서를 보고했다.

방위성은 작년 4월부터 올 5월까지의 일본 안보 환경 등을 중심으로 기술한 이 백서에 "우리나라(일본) 고유영토인 북방영토(쿠릴 4개 섬의 일본식 표현)와 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 영토 문제가 여전히 미해결 상태로 존재한다"고 명시했다.

일본이 1970년 발간을 시작해 1976년부터는 매년 내놓는 방위백서를 통해 독도 영유권을 주장한 것은 고이즈미 준이치로(小泉純一郞) 내각 시절인 2005년 이후 17년째다.

