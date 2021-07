에이스손해보험, 신임 대표 에드워드 콥 선임

[아시아경제 오현길 기자] 처브그룹은 에드워드 콥 아시아태평양 지역 건강·상해보험 총괄을 에이스손해보험 신임 사장에 선임했다고 13일 밝혔다.

콥 신임 사장은 경력 25년 금융 전문가로 2019년부터 처브 그룹 아시아태평양 지역의 건강·상해보험 부문을 이끌며 지속가능한 비즈니스 모델을 구축해낸 성과를 인정받았다.

또 지난 2013년 에이스손해보험 대표로 부임해 2018년까지 4년여 간 한국 사업을 총괄, 한국 시장에 대한 이해도도 상당한 수준인 것으로 평가받고 있다.

콥 신임 사장은 처브 그룹의 아시아태평양 지역 비즈니스를 총괄하는 폴 맥나미 사장에게 보고하게 된다. 에드워드 러 전임 사장은 동남아시아 총괄 사장으로 자리를 옮겼다.

맥나미 사장은 "한국은 처브 그룹의 성장에 있어 핵심적인 요충지"라며 "비즈니스 확장이라는 중대한 국면에 에드워드 콥 신임 사장이 다시 한국의 에이스손해보험을 맡게 되어 매우 든든하며 콥 사장이 처브의 성장에 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr