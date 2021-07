Fed 일시적 전망에도 美 '기대인플레' 역대 최고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국인들이 예상하는 기대 인플레이션이 역대 최고로 치솟았다.

12일(현지시간) CNBC방송에 따르면 뉴욕연방준비은행(연은)은 6월 소비자 기대지수 조사 결과 향후 12개월간 미 소비자들이 예상한 인플레이션 상승률이 4.8%였다고 발표했다. 이는 전달의 4.0% 대비 0.8%포인트가 상승한 것이다. CNBC는 관련 조사가 시작된 2013년 이후 가장 높은 기록이라고 설명했다.

최근 고용과 산업 경기가 다소 후퇴했다는 지표가 이어진 상황에서 인플레이션이 지속되면 연방준비제도(Fed)의 조기 금리 정상화에 대한 요구가 커질 수 있다. Fed는 지난달 올해 물가상승률을 3%로, 내년 이후에는 2.1%로 각각 예상했다.

이날 조사 결과를 발표한 뉴욕 연은의 존 윌리엄스 총재는 고용과 물가가 아직 상당한 진전을 이뤄내지 못했다고 말했다. 고용과 인플레이션 목표를 모두 달성해야 금리 인상에 나설 수 있다는 설명이다.

Fed도 이번 주 제롬 파월 의장의 의회 증언을 앞두고 제출할 보고서를 통해 현재의 인플레이션 압력이 일시적이라는 주장을 고수할 것으로 알려졌다. 파월 의장의 증언은 13일에 발표되는 6월 소비자물가지수(CPI)와도 연계돼 있다. 파월 의장은 지속해서 물가 상승 우려가 일시적이라는 태도를 고수하고 있다.

지난 5월 CPI는 예상보다 높은 지난해 같은 기간보다 5%, 유류와 식품을 제외한 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다 3.8% 상승하며 인플레이션 우려를 키운 바 있다. 시장의 예상치는 CPI가 전월과 같은 5%, 근원 CPI는 4% 상승할 것으로 추정하고 있다.

한편 이날 10년물 미 국채 경매는 1.371%에 금리가 결정됐다. 미 국채 경매 금리는 인플레이션 우려 완화와 경제회복 속도 둔화 가능성을 반영하며 전달 12일 1.497% 대비 큰 폭 하락했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr