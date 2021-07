[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 레이
=단일판매·공급계약금액 100분의 50 이상 변경 등으로 불성실공시법인 지정 예고

◆ 성우전자
=종속회사 이에스텍 주식회사 물적 분할 결정

◆ 더네이쳐홀딩스
=200억 규모 단기차입금 증가 결정

◆ KH E&T
=25억 규모 유상증자 결정..."타법인 증권 취득 목적"

◆ 자연과환경
=우미건설과 39억 규모 공공주택건설사업 PC공사 계약 체결

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr