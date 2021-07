"기혼 여성 고용률, 결혼 이후 '뚝'…회복까지 21년 소요"

한경연, 2009~2019 한국노동패널 자료 활용 분석

"여성에 '출산' 부담…아이 1명 있으면 취업유지율 29.8%포인트 감소"

[아시아경제 정현진 기자] 기혼 여성이 결혼 당시 고용률을 회복하기까지는 21년이 걸린다는 분석이 나왔다. 결혼 여부에 고용률이 큰 영향을 받지 않는 남성과 달리 여성은 결혼 직후 5년 차까지 고용률이 30%포인트 가까이 줄었다가 회복은 더디게 이뤄진다는 것이다.

13일 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원은 한국노동패널 2009~2019년 자료를 사용해 여성의 고용률 변화를 분석, '기혼 여성의 경제활동 변화 분석과 시사점' 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

여성 고용률, 결혼 당시 68.1%→결혼 5년차 40.5%로 '뚝'

분석결과 기혼 여성의 경우 결혼 당시 고용률은 약 68.1%였는데 결혼 1년차에는 고용률이 약 56.2%로 감소했으며 결혼 5년차에는 약 40.5%로 최저치를 기록하다가 결혼 6년차부터 고용률이 조금씩 증가하는 것으로 나타났다. 기혼 여성의 경우 결혼 당시의 고용률을 회복하기까지는 결혼 후 약 21년이 소요되는 것으로 분석됐다.

배우자가 있는 25~64세 기혼 여성의 고용률은 꾸준한 증가세를 나타내며 2009년 48.8%에서 2019년에는 57.6%까지 증가했지만 미혼 여성과 기혼 여성 간의 고용률 격차는 아직도 약 14.0%포인트에 이르는 것으로 나타났다. 남성의 경우는 2019년 기준 기혼 남성(유배우자)의 고용률이 92.3%로 미혼 남성의 고용률 69.7%보다 20%포인트 이상 높은 것으로 조사됐다.

미혼 여성과 기혼 여성의 고용률 격차는 초대졸 이상의 고학력에서 더 크게 나타나는 것으로 확인됐다. 2019년 기준 고졸 이하 학력의 미혼 여성과 기혼 여성의 고용률 격차는 약 3.0%포인트에 불과했지만 고학력의 경우 격차가 15.9%포인트를 기록했다.

직장 여성, 출산에 일자리 유지 쉽지 않아…남성은 자녀 있으면 취업확률 ↑

한경연은 한국노동패널을 사용해 기혼 여성의 결혼 이후 취업유지율에 영향을 미치는 요인을 실증분석한 결과 출산이 경제활동 참여를 가장 어렵게 하는 요인이었다고 분석했다.

다른 요인이 일정하다는 가정 하에 결혼 당시 취업 상태인 직장 여성이 자녀 1명이 있으면 취업유지율이 29.8%포인트 감소하는 것으로 나타났다. 자녀 수에 따라 두 자녀는 취업유지율을 30.2%포인트, 세 자녀는 24.0%포인트 감소하는 것으로 나타났으며, 특히 자녀가 4명 있는 경우 직장 여성의 취업유지율이 38.4%포인트까지 줄어들었다고 한경연은 분석했다.

결혼 당시 미취업 여성의 경우에도 새로 노동시장에 진출하는 취업확률을 감소시키는 주요한 요인 역시 출산이었다. 자녀가 1명 있을 경우 취업확률이 7.2%포인트 감소하고 두 자녀와 세 자녀가 있을 경우 취업확률이 각각 17.6%포인트, 16.5%포인트 감소하는 것으로 나타나 자녀가 늘수록 취업확률도 감소하는 것으로 조사됐다.

반면 남성의 경우 자녀가 있을 경우 오히려 취업확률이 증가하는 것으로 나타났다. 결혼 당시 미취업 남성의 경우 자녀가 1명 있으면 취업확률은 오히려 24.2%포인트 증가했다.

한편 직장 여성들은 부모와 동거할 경우 취업유지율이 올라가는 것으로 나타났다. 분석 결과 부모와 동거를 하고 있을 경우 직장 여성의 취업유지율은 12.6%포인트 증가했다. 또 초대졸 이상의 여성이 그렇지 않은 여성보다 취업유지율이 5.8%포인트 높은 것으로 나타나 교육 수준도 기혼 여성의 경제활동을 늘리는 요인으로 작용하는 것으로 확인됐다.

한경연은 "부모님과의 동거는 여성이 가사나 육아 등에서 지원을 받을 수 있을 것으로 생각할 수 있으며 이는 여성의 경제활동 참여에 긍정적 요인으로 작용해 여성의 취업유지율을 증가시키는 것으로 보인다"고 분석했다.

"유연근무제·여성 직업교육 등 필요"

여성들이 출산으로 인한 육아부담에 따라 경제활동을 중단하지 않도록 유연근무제를 도입, 확대하고 근본적으로는 노동시장의 제도개혁을 통해 여성의 일과 가정의 양립 방안을 마련할 필요가 있다고 보고서를 작성한 유진성 한경연 연구위원은 강조했다. 또 기혼 여성이 필요할 때는 다시 취업할 수 있는 환경을 구축할 필요가 있으며 여성에 대한 직업교육 혹은 재취업 교육 등의 지원을 확대, 강화할 필요가 있다고 덧붙였다.

아울러 유 연구위원은 "세대간 공동거주를 통해 직장여성의 경우 육아 부담을 완화하고 세대 간 가족부양으로 노인 빈곤율을 완화할 수 있는 방안도 함께 모색해 볼 필요가 있다"면서 "장기적인 측면에서는 결혼과 가사에 대한 가치관의 변화를 위해 교육이 중요하다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr