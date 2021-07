진에어, 홍콩 릴레이 기획전…500매 한정판매

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 19,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 235,684 전일가 19,150 2021.07.12 14:42 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 제2회 마케팅 아이디어 공모전 개최진에어, '화물운송' 4개월째 감소…LCC 3위로 밀려진에어, 25일 코타키나발루 테마 국제선 관광비행 운항 close 는 지니 스토어 홍콩 릴레이 기획전을 오는 31일까지 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 기획전은 안전한 해외 여행이 가능해지는 포스트 코로나 시대를 대비해 고객들에게 보다 합리적인 여행 준비 기회를 제공코자 진에어, 홍콩관관청, 클룩이 함께 준비했다.

홍콩 릴레이 기획전 상품은 2022년 인천~홍콩 노선 왕복 항공권 1매, 홍콩의 다양한 여행 상품을 예약할 수 있는 클룩 3만원 이용 쿠폰, 기내식 콘셉트의 밀키트 캐슈넛 치킨 세트로 구성됐다.

이번 행사는 진에어 온라인 쇼핑몰 '지니 스토어'를 통해 500매 한정으로 운영되며 준비된 물량이 모두 소진되면 조기 품절될 수 있다. 특히 선착순 200매는 3만원 추가 할인이 적용된 16만원에 구매 가능하다.

인천~홍콩 왕복 항공권은 22년 1월 1일부터 22년 12월 31일 사이에 운항 재개 시 사용할 수 있다. 또한 코로나19 확산으로 재운항이 연기되는 경우에는 항공권 유효 기간이 1년 연장된다. 구매한 상품은 7월 31일까지 별도 수수료 없이 취소가 가능하다. 캐슈넛 치킨 기내식 세트는 기획전 종료 이후 8월 둘째주 중 진에어 홈페이지에 등록한 주소지로 발송될 예정이다.

홍콩 릴레이 기획전 상품 구매 시 자동으로 경품 응모되며 추첨을 통해 클룩 홍콩 호텔 숙박권(30만원권, 50만원권), 발뮤다 더 랜턴이 제공된다. 이와 더불어 SNS 퀴즈 이벤트, 홍콩 랜선 여행 럭키드로우 이벤트도 함께 진행된다.

진에어는 "앞으로도 포스트코로나 시대를 대비해 고객들에게 다양한 혜택을 제공하는 기획전을 준비할 예정이다"고 설명했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr