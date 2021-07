英, 코로나發 양극화 심화…서민자산 13만원 늘때 부유층 7000만원↑

[아시아경제 권재희 기자] 영국에서 코로나19 대유행 이후 가계 저축 증가와 주택 가격 상승으로 계층 간 자산 양극화가 심화됐다는 조사결과가 나왔다.

12일(현지시간) 주요외신이 런던에 본부를 둔 싱크탱크 리솔루션 파운데이션이 발표한 보고서를 인용해 보도한 바에 따르면 자산 분포 하위 30% 가구는 자산가격이 1인당 86파운드(약 13만원)만 오른 반면 중위 가구는 7800파운드(약 1240만원), 상위 10% 부유층 가구는 4만4000파운드(약 7000만원) 오른 것으로 나타났다.

대유행 기간 영국 가계 총 자산이 900억파운드(약 143조원) 가량 증가했으나 분배가 불평등하게 이뤄진 것이다.

부동산과 주식을 가진 중산층·부유층은 자산 가격 상승으로 '팬데믹 특수'를 누렸다.

부동산 취득세가 줄어들고 재택근무에 맞는 '넓은 집'에 대한 수요가 늘면서 영국 주택 가격은 지난 3월까지 1년 사이 9.9% 상승했다. 이는 2007년 이후 가장 큰 상승폭이다.

또, 팬데믹 기간 가계가 전반적으로 소비를 줄이고 저축을 늘린 것도 자산 양극화의 한 요인이 됐다.

반면 소득·자산 분위가 낮은 가구는 저축을 줄이고 빚을 늘려야 했다고 연구자들은 지적했다.

연구를 수행한 잭 레슬리 리솔루션 파운데이션 선임 이코노미스트는 "봉쇄조치 기간에 가계는 소비를 줄여야 했다"면서 "반면 노동시간이 줄어드는 와중에도 주택 가격이 계속 올랐다"고 말했다.

이에 연구자들은 "자산 총량은 느는데 가계 불평등은 심해지는 추세가 팬데믹 기간에도 계속된 것"이라고 결론을 내렸다.

영국에서 이 같은 가계 양극화가 계속될 것으로 전망된다.

연구에 포함된 여론 조사에서 응답자의 35%가 절약에 익숙해져 팬데믹 이후에도 소비보다는 저축할 것이라고 답했다. 팬데믹 이후 적극적으로 소비할 것이라고 응답한 비율은 14%에 불과했다.

주요 외신은 이 같은 결과를 두고 "늘어난 가계의 자산이 소비로 이어져 점진적 경기부양을 이끌 것이라 보는 영국 중앙은행(BOE)의 관심을 끌 것"이라고 평가했다.

연구자들은 "영국 정부가 소득이나 지출에 매기는 세금에만 집중하지 말고 자산에 세금을 매기는 방법을 면밀히 검토해야 한다"고 제언했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr