여의도 ‘서울마리나’ 최저가 32억원에 경매 나와…채권자는 옵티머스자산운용

[아시아경제 류태민 기자] 서울 여의도 한강변에 떠 있는 선상 건물 ‘서울마리나 클럽하우스’가 경매에 나왔다.

12일 법원경매 전문기업 지지옥션에 따르면 내달 24일 서울남부지방법원에서 서울마리나 클럽하우스에 대한 4회차 경매가 진행될 예정이다. 해당 매물의 현재 최저가는 기존에 3회 유찰을 거치면서 감정가의 51%인 32억8190만원이라고 밝혔다.

채권자는 펀드 사기 혐의로 대표 등이 기소된 옵티머스자산운용으로, 2018년 9월 SC제일은행의 근저당권을 인수했다. 근저당권 채권최고액은 266억5000만원이다. 옵티머스는 이미 부도 상태였던 서울요트하우스에 대한 사업비 대출채권을 약 43억원에 사들인 바 있다.

현재 최저가는 옵티머스가 청구한 120억원의 4분의 1 수준이다. 토지 소유자인 서울시와 BOT(건설·운영·양도) 방식으로 개발돼 2031년에 기부채납해야 하는 상황이라 낙찰가가 더 하락할 수 있다는 것이 지지옥션 측의 설명이다.

이주현 지지옥션 선임연구원은 “150억원 규모의 유치권까지 신고돼 있어 여러 차례 더 유찰될 것으로 보인다”며 “옵티머스보다 먼저 배당받을 수 있는 임금채권자도 수십 명에 달해 온전한 채권 회수가 가능할지 의문”이라고 말했다.

