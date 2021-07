[아시아경제 이민지 기자] LS전선아시아 LS전선아시아 229640 | 코스피 증권정보 현재가 9,270 전일대비 220 등락률 +2.43% 거래량 264,914 전일가 9,050 2021.07.12 10:07 장중(20분지연) 관련기사 '조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네]코스피-21일[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 는 2분기 영업이익으로 87억원을 기록해 전년동기대비 1484% 성장했다고 12일 공시했다. 매출액은 59%로 2153억원을 기록했고 순이익은 47억원으로 93780% 증가했다.

