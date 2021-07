4000명 다녀간 유아박람회 확진자 소식에 맘카페 "불안해"

[아시아경제 황수미 기자] 서울 강남구 코엑스에서 열린 유아박람회에서 코로나19 확진자가 발생해 행사가 취소됐다. 확진자가 행사장에 머무는 동안 이 박람회에는 4000명 수준의 방문객이 다녀간 것으로 알려져 감염 확산 우려가 제기되고 있다.

'47회 서울국제유아교육전&키즈페어' 주최 측인 세계전람은 홈페이지를 통해 "B홀 참가사 근무자 1명이 코로나 확진 판정을 받았다는 연락을 받았다"고 10일 밝혔다. 또한 "관람객과 참가사분들의 안전을 최우선으로 고려해 이를 즉시 알리고 전시회 운영을 중단하기로 했다"고 알렸다.

세계전람은 확진자가 마스크를 상시 착용하고 음식물도 먹지 않는 등 방역수칙을 준수했음을 강남보건소 질병관리과로부터 전달받았다고 했다. 또한 확진자의 밀접 접촉자가 없고 아내와 자녀 3인 모두 코로나 검사 결과 음성 판정을 받았다고 설명했다.

이어 "질병관리과 확인 결과 전시회는 정상개최 가능하다 안내받았지만, 산모와 유·아동을 대상으로 하는 수많은 참가기업과 관람객분들의 안전을 위해 전면 취소하는 것으로 최종 결정했다"고 강조했다.

하지만 확진자가 행사장에 머물렀던 지난 8일부터 10일까지 박람회 방문자가 4000명에 달하는 것으로 알려져 감염 확산에 대한 우려가 적지 않다. 이에 일부 맘카페에서는 "불안하다", "가려다가 안 갔는데 천만다행이다", "그래도 방역수칙을 잘 지켰다니 괜찮기를 바랄 뿐", "공지 보고 식겁했다" 등의 반응이 나왔다.

한편 서울국제유아교육전&키즈페어는 지난 8일부터 11일까지 4일간 서울 코엑스 1층 전관에서 열릴 예정이었다. 이번 행사에는 300여 개의 관련 기업들이 참여했다.

