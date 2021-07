[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방학교장에 최민철 전 광주광역시 소방안전본부장(52)이 취임했다.

최민철 소방학교장은 사법고시(44회)에 합격한 뒤 2005년 경력채용으로 소방에 입문했다. 이후 속초소방서장, 국민안전처 119생활안전과장, 소방청 119구조과장, 광주광역시 소방안전본부장 등 재난 현장과 소방정책 분야를 두루 경험한 전문가로 평가받고 있다.

최민철 소방학교장은 "어떠한 재난 현장에서도 국민의 생명과 재난을 보호하는 데 중추적인 역할을 할 수 있는 전문소방관 양성에 총력을 다 하겠다"고 포부를 밝혔다.

