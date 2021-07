[아시아경제 성기호 기자]금융위원회가 김용재 고려대 법학전문대학원 교수를 금융위 상임위원으로 임명한다고 11일 밝혔다.

김 신임 상임위원은 용문고와 서울대 사법학과를 졸업하고, 미국 위스콘신-메디슨 주립대에서 법학 박사 학위를 받았다. 이후 국민대 법학대학 부교수, 대법원 재판연구관 등을 지냈다. 현재는 고려대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중이다. 금융위 상임위원의 임기는 3년이다.

