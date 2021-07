국립중앙과학관, '슬기로운 과학생활' 물리편 온라인 상영

온라인으로 국민-전문가 등이 제작한 동영상 즐길 수 있어

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 이달 12일부터 다음달 15일까지 한달간 '슬기로운 과학생활 물리편'을 개최한다.

온라인으로 개최되는 이 행사는 국민이 직접 만든 영상 콘텐츠, 국민들과 과학관이 함께 만드는 영상 콘텐츠, 물리분야 전문기관인 한국표준과학연구원(표준연)과 협력하는 유익한 콘텐츠들로 구성된다.

국민들이 만든 '기초과학콘텐츠', 영상 크리에이터와 함께하는'괴짜들의 물리실험', 흥미로운 사건에 국민들이 참여하고 물리 원리를 생각해보는 '전지적 물리 시점'을 체험할 수 있다. 표준연 연구원들의 연구내용을 알아보는 '업글물리', 연구원 박사들이 온몸으로 들려주는 '물리싱어', 온라인을 통해 집에서 물리 연구자와 실시간으로 소통할 수 있는 '#방구석 과학'을 즐길 수 있다.

이밖에도 매일퀴즈, 주간 홍보왕, 개근상 선발대회 등 각종 이벤트를 통해 참가자들에게 다양한 상품을 제공한다.

자세한 행사 내용은 슬기로운 과학생활 온라인 누리집에서 확인할 수 있다.

