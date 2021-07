"베이조스·브랜슨, 여행자보험 없이 무보험 우주관광"

"美 국제선 항공, 여행자보험 의무...우주관광객도 신설될듯"

2012년 알리안츠가 가장 먼저 선보였지만...실제 판매는 이뤄지지않아

[아시아경제 이현우 기자] 첫 우주관광을 계획 중으로 알려진 아마존 창업자인 제프 베이조스와 영국의 억만장자인 리처드 브랜슨 버진그룹 회장이 모두 무보험으로 우주여행을 떠날 것으로 알려지면서 미국 내 무보험 논란이 커지고 있다고 외신들이 전했다. 미국은 항공기 탑승객들에게 여행자 보험을 의무화하고 있는 상황이라 우주관광도 예외가 될 수 없다는 지적이다. 앞으로 보험사들도 우주관광 활성화에 대비해 상품개발에 나설 것으로 전망되고 있다.

10일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 보험업계 관계자들의 말을 인용해 브랜슨 회장과 베이조스가 여행자 보험을 들지 않았다고 보도했다. 현재 미국 법은 국내선과 국제선 항공기에 탑승하는 모든 승객들에게 보험가입을 의무화하고 있어 논란이 예상된다고 NYT는 전했다.

11일 미국 뉴멕시코주에서 발사될 예정인 버진갤럭틱의 우주비행선에는 총 6명이 탑승하는데, 브랜슨 회장을 포함해 전원이 버진갤럭틱 종사자로 앞서 버진그룹은 우주여행을 가는 승객들은 안전과 관련해 모든 책임을 승객 자신이 질 것이라는 서류에 서명할 것이라고 밝힌 바 있다. NYT는 "버진 갤럭틱의 비행기는 우주 공간인 고도 88㎞까지 날아가지만, 보험이라는 시각에서 볼 때는 국내선 여행과 마찬가지"라고 지적했다.

보험업계에서는 당국이 우주 여행객의 보험 가입 문제에도 개입하게 될 것이라고 내다봤다. 미국 국내법상 승객의 부상과 생명에 대한 책임을 100% 떠넘기는 것은 불가능에 가깝기 때문에 관련 규정을 신설하게 될 것이라는 설명이다.

보험업계도 브랜슨 회장과 베이조스의 비행을 신호탄으로 우주여행이 활성화하는 것을 대비해 우주 여행자에 대한 상품개발을 본격화할 전망이다. 영국 보험사 로이드에 따르면 우주와 관련한 보험시장은 연간 5억달러(약 5742억원) 수준으로 성장했지만, 이는 인공위성과 로켓 등의 피해를 대비하기 위한 상품 판매 액수로 탑승객에 대한 보험상품은 아직 제대로 개발되지 않았다. 앞서 지난 2012년 독일 알리안츠서 우주 여행객에 대한 상품을 업계 최초로 내놨지만, 실제 판매되지는 않은 것으로 알려졌다.

