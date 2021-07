올 상반기 인기 체크카드는…"간편결제 혜택 필수"

카드고릴라, 2021년 상반기 인기 체크카드 톱 10

간편결제 혜택 카드 인기

[아시아경제 기하영 기자]올 상반기 간편결제 할인과 적립 혜택이 탑재된 체크카드들이 인기를 끈 것으로 나타났다. 코로나19로 가속화된 언택트 소비가 반영된 결과다.

10일 국내 최대 신용카드 전문사이트 카드고릴라에 따르면, 올 상반기 인기 체크카드 1위로 '우리카드 카드의정석 쿠키체크'가 선정됐다. 이번 조사는 2021년 1월 1일부터 6월 25일까지 카드고릴라 웹사이트에서 집계된 체크카드 상품 조회수와 신청 전환수를 분석한 결과다.

지난해부터 1위를 유지 중인 우리카드 카드의정석 쿠키체크는 전월실적 20만원 이상 사용시 쇼핑, 커피, 영화, 편의점, 교통 분야에서 1000~5000원 캐시백을 받을 수 있다. 전월실적이 늘어날 수록 한도도 높아지며, 해외직구를 포함한 해외가맹점 이용금액의 최대 2% 캐시백을 제공한다.

2위는 '네이버페이 우리카드 체크'가 차지했다. 전월 실적 필요없이 이용금액의 1%를 네이버페이 포인트로 적립해 주기 때문에 온라인 쇼핑의 비중이 늘어난 지난해부터 꾸준하게 상위권을 유지하고 있다. 해외 가맹점 사용시에는 건당 해외이용수수료 0.5달러를 면제해준다.

3위는 '신한카드 딥드림 체크'가 이름을 올렸다. 전월 실적과 적립 한도 없이 모든 가맹점에서 0.2%를 적립해준다. 전월실적 20만원 이상 사용시에는 5가지 영역에서 0.6%를 적립해주고 가장 많이 쓴 1개 영역에서는 1%까지 적립된다.

4위는 'NH농협카드 라이언 치즈 체크카드'로 커피, 온라인쇼핑, 배달앱 등 생활 영역에서 적립 서비스를 제공한다. 5위에는 대중교통, 통신 등 생활 전방위 할인을 제공하는 'KB국민 노리체크카드'가 선정됐다. 6위를 차지한 NH농협카드의 'NH20 해봄 체크카드'는 온라인쇼핑·생활 할인에 선택형 서비스가 추가된다. 7위는 카카오페이 결제시 2%가 적립되는 '카카오페이 신한 체크카드'가 이름을 올렸다.

8위를 차지한 'KB국민 위글위글 첵첵 체크카드'는 전월실적에 따라 네이버페이, 카카오페이, SSG페이에서 최대 4000원 환급 할인된다. 9위에는 전월실적 조건 없이 사용 횟수 별로 최대 2만원까지 적립이 가능한 '카카오페이 신한 콘 체크카드'가, 10위는 주말과 공휴일에 추가 캐시백을 제공하는 '카카오뱅크 프렌즈 체크카드'가 선정됐다.

고승훈 카드고릴라 대표는 "코로나19로 급변했던 소비자들의 소비 패턴에 가장 발빠르게 적응했던 카드들이 이번 순위에서도 강세를 유지하고 있다"며 "언택트 소비의 강세는 지속될 것이고 이러한 변화에 발 맞추는 카드들이 경쟁력을 갖게 될 것"이라고 내다봤다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr