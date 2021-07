"산 사람들이 피해자 코스프레…역겹다" 서울대 학생처장 글 올렸다 삭제

[아시아경제 황수미 기자] 최근 서울대 교내 휴게실에서 사망한 청소노동자가 '직장 내 갑질'에 시달렸다는 주장이 제기된 가운데 학생처장이 노조의 주장을 반박하는 취지의 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 삭제해 논란이 일고 있다.

10일 연합뉴스 취재에 따르면 학생처장 A 씨는 전날 자신의 SNS에 "지난 6월 26일 서울대 생활관에서 일하시다 돌아가신 이 모 선생님의 명복을 다시 한번 빈다"며 "59세의 젊은 나이셨는데 안타깝다. 3명의 자제분 중 막내는 아직 고등학생이라 더욱 그렇다"고 적었다.

이어 "뜨거운 것이 목구멍으로 올라와 한마디 하겠다"며 "한 분의 안타까운 죽음을 놓고 산 사람들이 너도나도 피해자 코스프레 하는 게 역겹다"고 비판했다.

또한 A씨는 "언론에 마구잡이로 유통되고 소비되고 있는 '악독한 특정 관리자' 얘기는 모두 사실과 다르다"며 "눈에 뭐가 씌면 세상이 다 자기가 바라보고 싶은 대로만 보인다지만, 일이 이렇게 흘러가는 걸 보면 자괴감이 든다"고 덧붙였다.

현재 이 글은 삭제된 상태다.

앞서 청소노동자 이모(59) 씨는 지난달 26일 서울대 기숙사 청소노동자 휴게실에서 숨진 채 발견됐다. 이 씨는 낮 동안 휴식하다 숨진 것으로 추정되며, 평소 지병은 없었던 것으로 알려졌다.

이와 관련해 민주노총 전국민주일반노동조합은 지난 7일 서울대 행정관 앞에서 기자회견을 열고 숨진 청소노동자가 평소 '직장 내 갑질'에 시달렸다고 주장했다.

이날 노조는 "고인은 기숙사 안전관리 팀장 등 서울대 측의 부당한 갑질과 군대식 업무 지시로 인해 극심한 스트레스를 받았다"며 "고인의 죽음은 개인적 죽음이 아니라, 직장 내 갑질로 인한 사회적 죽음"이라고 호소했다.

이어 "산재 사망 사고의 진짜 주범은 청소 노동자를 하대하고 갑질하며 겉보기식 조사와 엉터리 대책으로 그리고 청소 노동자들의 죽음에 무책임으로 일관하고 있는 서울대"라며 강하게 비판했다. 또한 "조합원의 죽음에 대한 철저한 진상 규명과 사후 청소 노동자들을 위한 예방 대책이 반드시 마련되어야 한다"고 촉구했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr