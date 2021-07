[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 10일 오전 여의도공원에 방문, 12일부터 운영될 여의도 선별진료소의 현장 준비 상황을 점검했다.

영등포구는 코로나19의 지역사회 확산을 최소화하기 위한 선제적 조치로 오는 12일부터 여의도 현장 선별진료소를 운영한다.

특히, 증권, 금융 등 회사들이 밀집한 여의도 지역의 직장인들의 편의를 위해 점심시간(낮 12시부터 오후 1시까지)에도 진료, 당초 오전 9시부터 오후 6시까지 검진을 오전 9시부터 오후 9시까지 확대하는 등 숨은 감염원을 조기에 발견, 대응하겠다는 방침이다.

채 구청장은 이날 여의도 선별진료소의 전반적인 설치 상황 등을 꼼꼼히 살피고 차질 없이 준비되고 있는지 점검했다. 점검을 마친 채 구청장은 도림동 선별진료소 현장에도 방문해 의료진들에게 초복맞이 도시락을 전하며 노고에 감사를 표했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr