[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 생후 20개월 된 여자 아이가 아이스박스에서 숨진 채 발견됐다. 숨진 아이에게선 아동학대 정황도 나온 것으로 전해진다.

9일 대전경찰청 등에 따르면 이날 오전 5시경 대덕구 중리동 소재의 한 가정집에서 생후 20개월 된 A양의 시신이 담긴 아이스박스가 발견됐다.

경찰은 아동학대 의심신고를 접수한 후 현장에 출동했다가 숨진 A양을 찾아냈다. 당시 A양의 몸에선 학대 흔적도 발견된 것으로 전해진다.

시신은 이미 부패가 진행된 상태였다.

경찰은 현장에서 A양의 어머니를 붙잡아 수사하는 중이다. 또 도주한 A양의 아버지를 찾기 위해 전담 검거반을 꾸려 행방을 쫒고 있다.

한편 경찰은 A양의 정확한 사인을 확인하기 위해 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰할 방침이다.

