경남 고성공룡세계엑스포에 참여할 '청년 기획단' 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남고성공룡세계엑스포조직위원회는 12일부터 8월 6일까지 청년기획단을 모집한다고 9일 밝혔다.

청년기획단은 경상남도에서 주관하는 지역축제 지원 사업의 하나로, 공룡엑스포 축제 현장에서 지역 청년의 참신한 아이디어와 기획력을 기반으로 차별화된 콘텐츠와 프로그램을 발굴할 예정이다.

모집인원은 15명 이내이며, 경남 거주 또는 경남 소재 대학 재학 중인 만 19~34세 청년이 개인 또는 5~10인의 팀을 구성해 지원하면 된다.

선정된 인원은 8월부터 11월까지 활동하며, 엑스포 출입증과 유니폼 등의 물품과 소정의 활동비가 제공된다.

신청은 공룡엑스포 홈페이지에서 지원서를 내려받은 후 기재된 이메일로 제출하면 된다.

발표는 8월 13일 홈페이지 게재, 개별 안내될 예정이며 더욱 자세한 사항은 공룡엑스포 홈페이지에서 확인하면 된다.

한편 2021경남고성공룡세계엑스포는 '사라진 공룡, 그들의 귀환'이라는 주제로 오는 10월 1일부터 11월 7일까지 당항포관광지 일원에서 개최된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr