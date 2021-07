[아시아경제 임철영 기자] 최근 코로나19 신규 확진자 급증으로 수도권 지역의 사회적 거리두기 단계가 4단계로 격상됨에 따라 서울시가 12일부터 25일까지 어린이집 휴원을 실시한다고 9일 밝혔다.

휴원 대상 어린이집은 국공립·민간·직장 등 5119곳 이다.

서울시는 "휴원을 하더라도 가정돌봄이 어려운 맞벌이나 한부모 가정 등을 위해 긴급보육서비스를 제공한다"면서 "다만 어린이집 내 감염을 최소화 하기 위해 가정에서 돌봄이 가능한 경우 긴급보육을 최소화하도록 권고할 예정"이라고 설명했다.

