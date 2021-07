장흥군의회, 수해복구 위해 긴급 자원봉사 나서

[장흥=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군의회(의장 유상호)는 집중호우로 침수 피해를 본 대덕읍을 찾아 긴급 수해복구 활동을 펼쳤다고 9일 밝혔다.

장흥군은 지난 5일부터 6일까지 평균 412㎜의 많은 비가 내렸으며, 특히 대덕읍과 관산읍은 각각 565㎜, 476㎜의 폭우로 주택, 농경지, 도로가 침수되는 등 큰 피해가 발생했다.

유상호 의장을 비롯해 군의원과 사무처 직원 등 20여 명으로 구성된 군의회 봉사단은 큰 피해를 입은 대덕읍 도동마을에서 주택 담벼락 토사 정리 및 침수 농경지 쓰레기 수거 등 수해 복구를 위해 구슬땀을 흘렸다.

임대근 도동마을 이장은 “갑작스러운 호우로 마을에 막대한 피해가 생겨 근심 걱정이 많았는데, 의회가 솔선수범해서 도움을 줘 감사드린다”고 말했다.

군의회는 집중호우 이후 연일 현장을 방문해 피해 상황을 파악하고 복구 지원 방안을 논의하고 있으며, 지난 6일 의원간담회에서는 집행부에 집중호우에 따른 특별재난지역 선포를 위해 건의해 달라고 요구한 바 있다.

유상호 의장은 “갑작스러운 폭우로 상심이 큰 지역 주민들께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “군민들이 이른 시일 내에 수해의 상처를 딛고 일어나 일상으로 돌아갈 수 있도록 예산 지원과 수해 복구 지원에 따른 의정 활동을 펼쳐 나가겠다”고 전했다.

