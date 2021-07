르·쌍·쉐 앞지른 벤츠·BMW·아우디

[아시아경제 이창환 기자] 올해 상반기 벤츠, BMW, 아우디 등 수입차 3사의 국내 판매량이 외국계 완성차 업체 3사의 판매량을 넘어선 것으로 나타났다.

10일 한국수입자동차협회에 따르면 상반기 수입차 신차 등록 대수는 메르세데스-벤츠가 4만2017대, BMW가 3만6261대, 아우디가 1만798대다.

지난해 상반기 대비 벤츠는 16%, BMW는 42.6%, 아우디는 7.2% 등록 대수가 늘었다.

반면 한국지엠과 르노삼성자동차, 쌍용차 등 국내에 있는 외국계 3사는 상반기 내수 판매량이 작년보다 감소했다.

한국지엠은 작년 상반기 4만1092대에서 올해 상반기 3만3160대로 19.3%, 르노삼성차는 5만5242대에서 2만8840대로 47.8% 감소했다. 쌍용차는 4만855대에서 34.8% 줄어든 2만6625대다.

벤츠, BMW, 아우디의 상반기 국내 판매 대수는 8만9076대로 르노삼성, 한국지엠, 쌍용차를 합친 8만8625대보다 많았다.

상반기 국내 자동차 전체 판매량으로 보면 현대차가 38만6095대로 1위, 기아가 27만8287대로 2위였다.

수입차 3사는 매년 국내 판매량을 늘려가며 시장점유율을 올리고 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr