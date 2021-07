조국 "'뇌물사범' 낙인찍으려 기소 감행한 검찰… 기가 막히고 분노가 치민다"

[아시아경제 김대현 기자] 조국 전 법무부 장관이 "대학원에서 딸이 장학금을 받는 과정에 어떠한 관여도 하지 않았다"며 표적수사의 잘못을 인정할 수 없는 검찰이 자신을 '뇌물 사범'으로 낙인찍으려고 기소를 감행한 것이라고 주장했다.

9일 오후 조 전 장관은 서울중앙지법 형사합의21-1부(부장판사 마성영) 심리로 열린 자녀 입시비리 등 혐의에 대한 공판에 출석하며 취재진을 만나 이같이 밝혔다.

조 전 장관은 미리 준비한 입장문을 꺼내 읽으며 "(딸의) 장학금은 성적 장학금도 아닌 입학 초기 적응을 못 하고 방황했기에 지도교수께서 격려 차원에서 계속 주신 것으로 안다"고 말했다.

또 "지도교수 역시 장학금 수여 이후 어떠한 청탁도 저에게 하신 적이 없고, 제가 부산의료원장 선발 과정에 어떠한 관여도 하지 않았다"고 주장했다.

이어 "검찰도 조사 후 다 알게 됐을 것"이라며 "자신들이 표적삼아 진행한 수사의 잘못을 인정할 수 없기에 제게 '뇌물 사범'의 낙인을 찍기 위해 기소를 감행했다"고 비판했다.

그러면서 "기가 막힌다"며 이런 검찰의 행태에 가슴 깊은 곳에서 분노가 치민다"고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr