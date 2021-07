[아시아경제 이민지 기자] 코디엠 코디엠 224060 | 코스닥 증권정보 현재가 336 전일대비 10 등락률 -2.89% 거래량 24,484,942 전일가 346 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 국제 논문 발표! 역대급 “치료제” 개발 성공! ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“HMM” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다! close 은 지난달 자본감소를 안건으로 하는 임시주주총회에서 표결결과 제4호 의안 자본감소의 건이 부결됨에 따라 감자결정을 철회한다고 9일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr