코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정

코웰패션은 종속회사인 씨에프인베스트먼트에 340억원 규모의 금전대여를 결정했다고 9일 공시했다.

이는 자기자본 대비 11.8%에 해당하며 대여에 따른 이율은 국세청 고시 내부거래 이자율인 4.6%이다. 회사 측은 “종속회사 씨에프인베스트먼트 주식회사의 로젠 주식회사 지분인수 자금을 확보하기 위한 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr